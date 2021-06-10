Политзаключенный Игорь Ермолов крикнул суду «Вы за все ответите!»

/ Общество
Просмотров: 210

Суд Московского района Минска 10 июня приговорил Игоря Ермолова, Дмитрия Конопелько, Владислава Корецкого и Николая Сасева к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Такой срок запросил гособвинитель Роман Бизюк. Приговор вынесла судья Светлана Бондаренко.

Принадлежащий одному из фигурантов автомобиль Kia Rio будет конфискован в доход государства, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

После оглашения приговора Ермолов крикнул: «Вы за все ответите!» — и прочитал отрывок из стихотворения Владимира Короткевича «Паўлюк Багрым».

О, як хочацца волі!
Жаданая воля, ты чуеш?
Асвяці мне усмешкай
Апошнія дні у жыцці.
Ты маўчыш?
Ты ня чуеш?
Можа, ў дзень, калі ты запануеш,
Верас будзе стагодздзі
З разьбітага сэрца расці.
 
Беларусь, прачынайся!
Я цябе абуджаю!

Ермолов, Конопелько, Корецкий и Сасев — волонтеры штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико. Их обвинили в подготовке к массовым беспорядкам (ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст.293 УК) и иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК).

Суд над ними начался 12 апреля. В вину им вменили события 9—12 августа прошлого года. Как утверждает следствие, обвиняемые купили в строительном магазине два слесарных молотка, не менее 90 лазерных указок, не менее двух зажигалок и пиротехнических изделий, а также другие «точно не установленные предметы и технические устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами».

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенный политический приговор Персона: Игорь Ермолов Дмитрий Конопелько Владислав Корецкий Николай Сасев

Другие материалы на эту тему:

«Ее не сломить». Брестскую активистку, плюнувшую в силовика, отправили в колонию

«Ее не сломить». Брестскую активистку, плюнувшую в силовика, отправили в колонию

Политзаключенный Степан Латыпов попытался убить себя прямо в суде

Политзаключенный Степан Латыпов попытался убить себя прямо в суде

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

11 лет колонии получил Тихон Осипов за наезд на силовиков во время протестов

11 лет колонии получил Тихон Осипов за наезд на силовиков во время протестов