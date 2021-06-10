Минфин выступил за отмену налоговых льгот

С учетом существующих рисков для исполнения бюджета необходимо пойти на отмену ряда налоговых льгот, заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, выступление которого на Республиканском деловом форуме опубликовано в последнем номере ведомственного журнала «Финансы, учет, аудит».

По словам Кийко, дополнительные расходы на здравоохранение, вызванные коронавирусом, создают риски для исполнения бюджета. «По уровню изыскания средств на поддержку здравоохранения мы превышаем прошлогодний уровень», — сказал чиновник, передает БелаПАН .

В этих обстоятельствах, отметил он, Минфин стремится обеспечить сбалансированность бюджетов всех уровней. В качестве основного внешнего фактора, создающего дополнительные вызовы для бюджета, Кийко выделил влияние реализуемого в России налогового маневра в нефтяной сфере.

«С учетом нынешнего положения государству необходимо пойти на упорядочивание множественных налоговых режимов посредством трансформации в какую-то единую систему поддержки предпринимательской деятельности (в том числе с ее закреплением в Налоговом кодексе)», — отметил он.

Кроме того, «в текущих реалиях назрело расширение налоговой базы за счет отмены налоговых льгот при одновременном совершенствовании способов их оплаты». По сведениям БелаПАН, размер налоговых льгот в 2020 году власти оценивали в 5% ВВП.

«Цель готовящихся мероприятий — ликвидировать преференции для избранных, создав комфортные условия для всех субъектов хозяйствования, исключающие налогообложение инвестиций и обеспечивающие поступления в бюджет только с реально получаемых доходов», — подчеркнул Кийко.

Он также отметил, что Минфин планирует расширить участие малого и среднего предпринимательства в доходах бюджета.

В 2021 году бюджет Беларуси исполняется с дефицитом. По итогам января—апреля расходы превысили доходы на 748,9 млн рублей.