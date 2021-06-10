Житель Борисовского района по частям украл дом соседа

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В Борисовском районе сельчанин по частям украл дом соседа, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Сельчанину было известно, что прежний хозяин дома в Зоричах умер, а вот то, что появился новый собственник, мужчина, по его словам, не знал.

Как оказалось, дом в деревне несколько лет назад приобрел 31-летний минчанин. Мужчина редко появлялся на участке, и именно по этой причине не сразу обнаружил посягательство на свое имущество.

Минчанин узнал о произошедшем после звонка из сельсовета. У него уточнили, планирует ли он что-то делать с участком, так как помимо фундамента на нем ничего нет. Ошарашенный данной новостью мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

Милиция установила, что к разборке дома приложил руку 56-летний сельчанин, проживающий неподалеку. С 2019 года он проникал во двор соседа и по частям разбирал его дом.

Часть похищенных бревен мужчина планировал использовать для стройки на своем участке, а часть израсходовал для растопки печи.
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Тэги: кража разборка дома Город: Борисов

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