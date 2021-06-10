Минчанин пострадал от взрыва, выгуливая собаку на месте снесенной колонии

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Вечером 9 июня следственно-оперативная группа выбывала по сообщению о получении травм 19-летним парнем в результате взрыва неустановленного предмета на пустыре по улице Варвашени в Минске.

По сообщению пресс-службы СК, минчанин с полученными повреждениями конечностей госпитализирован в учреждение здравоохранения.

Опрошены очевидцы случившегося. Для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертных исследований. Работа на месте происшествия завершилась утром.

Читатели «Онлайнера» уточнили, что пострадавший выгуливал собаку на пустыре у дома № 22а по улице Варвашени, а взрыв произошел примерно в 22 часа.

Раньше на этом месте находилась колония. Постройки снесли, в том числе с помощью подрывов.

 

 

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Тэги: взрыв Город: Минск

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