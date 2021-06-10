Минчанин пострадал от взрыва, выгуливая собаку на месте снесенной колонии
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Вечером 9 июня следственно-оперативная группа выбывала по сообщению о получении травм 19-летним парнем в результате взрыва неустановленного предмета на пустыре по улице Варвашени в Минске.
По сообщению пресс-службы СК, минчанин с полученными повреждениями конечностей госпитализирован в учреждение здравоохранения.
Опрошены очевидцы случившегося. Для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертных исследований. Работа на месте происшествия завершилась утром.
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Раньше на этом месте находилась колония. Постройки снесли, в том числе с помощью подрывов.