Заказы с российского маркетплейса Ozon будут доставлять в отделения «Белпочты»

Российский маркетплейс Ozon начал сотрудничество с национальным оператором почтовой связи «Белпочта». Заказы с Ozon уже можно получить в любом почтовом отделении Беларуси.

Сейчас посылки Ozon доставляются в более чем три тысячи почтовых отделений по всей стране, которые можно выбрать на стадии оформления заказа. Средний срок доставки составляет три дня.

Заказы доставляются из логистических центров Ozon в России в сортировочный центр «Белпочты», после чего распределяются по почтовым отделениям. Доставка в отделение почты бесплатная при минимальной стоимости заказа 35 белорусских рублей.

В течение лета Ozon планирует также подключить к доставке курьерскую службу «Белпочты».

Также Ozon намерен создать специальную витрину с товарами белорусских производителей и помочь продавцам с выходом на маркетплейс.

Пользователям Ozon из Беларуси доступен весь ассортимент площадки — всего порядка 19 млн товарных наименований в 20 категориях (за исключением крупногабаритных товаров).