Семилетняя девочка пострадала при ДТП в Лошице

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Днем 9 июня на Игуменском тракте столкнулись два «Фольксвагена», в результате чего пострадала девочка 2014 года рождения.

По сообщению столичной ГАИ, водитель Volkswagen Sharan ехал со стороны улицы Гашкевича. Двигаясь в пределах перекрестка с улицей Яна Лучины, он врезался в Volkswagen Passat, остановившийся на красный свет.

В результате ДТП пострадала семилетняя девочка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье Sharan. Ребенка доставили в медучреждение.
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Тэги: ДТП авария столкновение автомобилей Лошица Город: Минск

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