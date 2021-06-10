Посольство США возобновит прием документов на визы с 16 июня
Посольство США в Минске частично возобновит прием документов и проведение собеседований, сообщается на странице дипмиссии в «Фейсбуке».
Речь идет о
Чтобы запросить время на подачу документов и собеседование, гражданам Беларуси и иностранцам с разрешением на временное проживание или видом на жительство в Беларуси следует связаться с сотрудниками посольства, написав на [email protected]
Ограниченное количество мест будет открыто с 16 июня по 1 августа.