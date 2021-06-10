Дудинский и Раецкая переехали в Киев

Известный ведущий и шоумен Денис Дудинский и его супруга Екатерина Раецкая уехали из Беларуси.

«Странный год все еще удивляет: 7 июня 2021 года я могла бы ехать на кладбище к отцу, который умер ровно год назад, но вместо этого я складываю всю свою жизнь в единственный чемодан и срочно уезжаю из дома», — написала она в «Фейсбуке», сопроводив геометкой из Киева.

Семья уехали вскоре после начала проверки ДФР КГК. 2 июня к ним пришли под предлогом проверочных мероприятий по вопросам налогообложения.

Бывший ведущий «Белтелерадиокомпании» поддержал людей, стоявших в очереди в магазин symbal.by и осудил действия сотрудников ОМОНа. Позже стало известно, что телеведущего и его супругу не пригласили вести «Славянский базар» в 2020 году. В августе его уволили с БТ, а затем осудили на 10 суток ареста за участие в акции протеста. В октябре Денис получил штраф в 25 базовых величин за активное участие в «несанкционированном пикетировании» у здания «Белтелерадиокомпании» 13 августа, где он пел «Ветер перемен» и выкрикивал «Выходите к нам».