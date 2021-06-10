Европарламент призвал Совет ЕС срочно ввести экономические санкции против режима Лукашенко

Европарламент призывает Совет Евросоюза к введению в срочном порядке экономических санкций в отношении белорусского режима. Об этом говорится в проекте резолюции по Беларуси, которая опубликована на сайте Европарламента. Голосование по документу состоится 10 июня.

В проекте резолюции говорится, что Европарламент «решительно осуждает захват и вынужденную посадку рейса FR4978 авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги». Европарламент считает этот «ужасный инцидент нарушением международного права, представляющим собой акт государственного терроризма», передает БелаПАН .

В проекте резолюции содержится призыв к немедленному и безоговорочному освобождению Протасевича и Сапеги, а также всех других журналистов и политических заключенных в Беларуси.

С учетом ограничительных мер для белорусских авиакомпаний на использование воздушного пространства ЕС Европарламент рекомендует Совету Евросоюза «разработать план, который облегчит попытки белорусов покинуть страну».

«Европарламент призывает к тщательной оценке последствий похищения [двух пассажиров] с перехваченного гражданского самолета не только для международного воздушного транспорта и безопасности полетов, но и для общей безопасности в Европе и безопасности белорусских и других граждан, высланных [из Беларуси] или ищущих убежища в государствах — членах ЕС, — говорится в резолюции. — Европарламент подчеркивает, что в ходе такого расследования должна быть изучена возможная роль России в террористических актах, совершенных белорусским режимом. Если будет сочтено, что это имело место, любой гражданин России, прямо или косвенно причастный к операции, должен быть подвергнут санкциям в соответствии с глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека».

В проекте резолюции также подчеркивается, что Европарламент «вновь заявляет о своем непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси» и считает нынешний режим в Беларуси «нелегитимным, незаконным и преступным». Европарламент продолжает поддерживать белорусский народ «в его законных требованиях и стремлениях к свободным и справедливым выборам, основным свободам и правам человека, демократическому представительству, политическому участию и достоинству» и осуждает репрессии в отношении тысяч белорусов, которые мирно протестовали в защиту своего права на свободу, демократию и достоинство.

«Европарламент решительно осуждает и требует немедленного прекращения насилия и репрессий со стороны государственных органов в Беларуси, в том числе незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения в местах содержания под стражей, а также уголовного преследования мирных граждан, и выражает свою поддержку и солидарность с белорусским обществом», — говорится в проекте резолюции.

Европарламент также осуждает «суровые и несправедливые судебные приговоры», недавно вынесенные многочисленным политическим заключенным, в том числе оппозиционному лидеру Павлу Северинцу, активистам Евгению Афнагелю, Андрею Войничу, Павлу Юхневичу, Дмитрию Козлову, Максиму Винярскому и Ирине Счастной в ходе закрытого судебного процесса в Могилеве. Европарламент осуждает и «судебные процессы над такими оппозиционными деятелями демократической Беларуси, как Виктор Бабарико, Николай Статкевич и Сергей Тихановский».

В проекте резолюции также говорится о важности работы независимых СМИ и журналистов и той роли, которую они играют в белорусском обществе. «Европарламент осуждает подавление СМИ, а также избиения, аресты и запугивания журналистов и блогеров и подчеркивает право народа Беларуси на беспрепятственный доступ к информации», — отмечается в проекте резолюции.

Европарламент также осуждает «репрессии и враждебные действия властей в отношении представителей польского меньшинства в Беларуси и призывает в этой связи к безоговорочному освобождению Анжелики Борис, Анджея Почобута и других политических заключенных».

В проекте резолюции говорится о необходимости поддержания и расширения контактов и сотрудничества с представителями белорусских демократических сил в Минске и в изгнании, включая Светлану Тихановскую и членов Координационного совета и Национального антикризисного управления. В связи с этим Европарламент поддерживает предложение пригласить представителей белорусских демократических сил на саммит «Большой семерки», который пройдет 11—13 июня, и на саммит Восточного партнерства, который должен пройти позже в этом году.

Европарламент призывает Совет ЕС как можно скорее расширить санкционные списки, включив в них физических и юридических лиц, причастных к инциденту с самолетом Ryanair.

«Европарламент настоятельно призывает Совет ЕС в срочном порядке приступить к введению четвертого пакета санкций в отношении физических и юридических лиц, которые принимали участие или были соучастниками фальсификаций на выборах или последующих нарушений прав человека в Беларуси, включая преследование независимых журналистов и блогеров, и начать работу над последующим пакетом санкций», — говорится в проекте резолюции. ЕП призывает к «наказанию прокуроров, судей и сотрудников правоохранительных органов, которые участвуют в репрессиях и неправомерном осуждении оппонентов режима, а также тех, кто работает на режим в сфере пропаганды, СМИ, дезинформации и разжигания ненависти, включая Марата Маркова, который брал интервью у Романа Протасевича».

В проекте резолюции Еврокомиссию и государства — члены ЕС призывают отказать в любой финансовой поддержке белорусского режима, включая новые кредитные линии белорусским банкам, любые инвестиции в инфраструктурные проекты или предприятия, а также принять меры для предотвращения приобретения европейскими финансовыми учреждениями облигаций или любых других финансовых инструментов, выпущенных белорусским правительством и аффилированными государственными учреждениями.

Европарламент призывает Совет ЕС быстро принять экономические санкции, которые «должны быть существенными и, насколько это возможно, иметь немедленное воздействие на белорусский режим, его сторонников и экономических субъектов, поддерживающих режим».

ЕП «призывает к тому, чтобы эти экономические санкции были нацелены на государственные и частные компании, контролируемые режимом или тесно связанные с деловыми интересами режима или известные увольнением своих сотрудников за участие в забастовках или протестах», «призывает к секторальным санкциям, нацеленным, в частности, на нефтехимическую, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность».

Среди других предложений Европарламента — прекратить сотрудничество и финансирование белорусских государственных банков, ограничить кредитные линии международных банков для дочерних банков в Беларуси, рассмотреть вопрос о приостановлении участия Беларуси в системе SWIFT.

В проекте резолюции содержится призыв к государствам-членам и институтам ЕС активизировать усилия по борьбе с контрабандой сигарет из Беларуси в Евросоюз, а также выслать действующих на территории ЕС сотрудников белорусских спецслужб и ограничить доступ в Европарламент сотрудникам белорусского посольства в Брюсселе.

Европарламент призывает Еврокомиссию, Европейскую службу внешних действий совместно с международными партнерами организовать международную конференцию высокого уровня «Будущее демократической Беларуси», посвященную «урегулированию кризиса в Беларуси, расследованию и судебному преследованию преступлений белорусских властей против народа» и демократическим преобразованиям страны.

Европарламент также призывает Интерпол тщательно анализировать запросы от Беларуси и принять все надлежащие меры для предотвращения того, чтобы белорусские власти использовали эту организацию в политических целях.