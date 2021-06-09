Блогер Ольга Токарчук объявила голодовку в карцере

Отец Ольги Токарчук Андрей сообщил о ее голодовке в карцере, куда ее поместили на неделю.

«Она объявила голодовку из-за надуманного основания для помещения ее в карцер. Срок 7 суток, с 7 по 14 июня. Оля в целом чувствует себя неплохо, но карцер есть карцер. С ней работает психолог», — сказал он «Радио Свобода» .

О том, что ее поместили в карцер, родители узнали вчера, когда в тюрьме в Жодино у них не приняли передачу для дочери.

«Ольгу поместили в карцер якобы за плохую уборку камеры, — говорит отец. — Дочь объясняет, что плохо себя чувствовала. Ее обвинили, что якобы плохо вытерта пыль. Она говорит, что вытирала. Также ей сказали, что она якобы не пришла за вилкой, была дежурной по камере. Оля сказала, что у нее было расстройство желудка и она предупреждала, она пошла в туалет, а в это время ее заставили идти по вилке. Потом у нее прыгнуло давление, она гипотоник. У нее нормальное давление 90 на 60, а было 150 на 100. Она присела на кровать, и в это время зашли охранники и сказали, что она этим нарушает режим. Это явно надуманные основания. Оля абсолютно неконфликтный человек».

По словам отца, Ольга уже третьи сутки голодает, не принимает пищу, только пьет воду.

Задержанная ведет политический блог, который имеет около 37 тысяч подписчиков. У нее двое несовершеннолетних детей — 3 и 7 лет.