Окленд, Осаку и Аделаиду назвали лучшими городами по качеству жизни

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Лидером рейтинга Economist Intelligence Unit самых комфортных городов мира стал новозеландский Окленд.

Об этом свидетельстует глобальный рейтинг Economist Intelligence Unit британского журнала The Economist, в который вошли 140 городов.

Специалисты оценили и сравнили уровень качества жизни в городах, учитывая несколько показателей: стабильность развития, культуру, экологию, здравоохранение, образование и инфраструктуру.

В топ-10 лучших в мире городов для жизни вошли:

  • Окленд, Новая Зеландия
  • Осака, Япония
  • Аделаида, Австралия
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Токио, Япония
  • Перт, Австралия
  • Цюрих, Швейцария
  • Женева, Швейцария
  • Мельбурн, Австралия
  • Брисбен, Австралия

Как подчеркнули авторы рейтинга, Окленд поднялся на первое место, поскольку власти успешно сдерживали распространение COVID-19, позволяя городу оставаться открытым.

Европейские и канадские мегаполисы ухудшили позиции из-за последствий жестких ограничений. Так, прошлогодний лидер Вена оказалась за пределами десятки победителей.
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Тэги: комфорт уровень жизни безопасность жизни экология инфраструктура Новая Зеландия Австралия Город: Окленд

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