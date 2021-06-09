Тихановская призвала США разработать пакет помощи демократической Беларуси

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 9 июня выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, посвященных политике Соединенных Штатов в отношении Беларуси. Трансляция велась на сайте комитета.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Она призвала США «расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим», включая предприятия «Беларуськалий» и Мозырский НПЗ, а также «определить источники иностранного финансирования режима и наложить санкции на них».

Тихановская призвала поднять тему кризиса в Беларуси во время саммитов «Большой семерки», НАТО, ЕС — США, на встрече президентов США и России, а также приглашать на эти обсуждения представителей белорусских демократических сил.

Политик призвала Соединенные Штаты поддержать Евросоюз в деле организации «международной конференции высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси с участием основных заинтересованных сторон».

США, по ее мнению, также могли бы разработать «пакет помощи, основанный на Всеобъемлющем плане ЕС для демократической Беларуси». «Важно заверить белорусов, что они получат помощь после перемен, и подготовить шаги по стабилизации и реформированию экономики, — сказала она. — США также могут принять участие в работе форума доноров и совещания инвесторов, которые планируется провести в ЕС. Есть и другие предложения, и я хотела бы попросить добавить к отчету расширенный перечень предлагаемых шагов по ситуации в Беларуси со стороны США и других стран».

По ее словам, эти действия могли бы стать толчком для начала транзита власти, чего и требуют белорусы. «В противном случае Лукашенко и другие диктаторы по всему миру будут чувствовать себя безнаказанными и продолжат свободно нарушать международные нормы, чтобы уничтожать своих противников», — убеждена Тихановская.

Белорусский демократический лидер напомнила членам сенатского комитета, как ее супруг Сергей Тихановский оказался в заключении и она вступила в президентскую гонку вместо него, а также о начавшихся после 9 августа 2020 года протестах и реакции властей на них.

По мнению Тихановской, инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске Лукашенко перешел черту и стал угрозой международному миру и безопасности. В этом случае международная реакция оказалась «быстрой и эффективной: были приняты практические меры и начато расследование Международной организацией гражданской авиации».

«Однако реакция международного сообщества не должна ограничиваться инцидентом с полетом Rynair, — убеждена она. — Вся ситуация в Беларуси заслуживает всеобъемлющего и неизменного ответа. В противном случае мы все столкнемся с такими ситуациями в будущем, когда Лукашенко превратит нашу страну в Северную Корею Европы — непрозрачную, непредсказуемую и опасную».