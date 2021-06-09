МВД опровергает информацию, что представители Красного Креста уговаривают «политических» писать прошения о помиловании
Информация интернет-источников о том, что представители Красного Креста уговаривают писать подследственных прошение о помиловании, не соответствует действительности, заявила пресс-служба МВД.
«Уголовно-исполнительная система МВД взаимодействует с Белорусским обществом Красного Креста — крупнейшей гуманитарной организацией на территории Республики Беларусь — исключительно в рамках ресоциализации осужденных», —
Основные усилия сотрудничества направлены на «приобретение осужденными знаний и навыков, необходимых для успешной адаптации после освобождения, а именно знаний о правах и обязанностях, гуманитарных ценностях, получение профессионального образования и навыков поиска работы, восстановление семейных связей».
9 июня появились сообщения, что к политическим осужденным либо ожидающим суда приходят лица, представляющиеся сотрудниками Красного Креста, и предлагают писать прошения о помиловании.