Критиковавшего власть архиепископа Гродненского Артемия отправили в отставку

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Священный синод Русской православной церкви по ходатайству Белорусского экзархата отправил архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия на покой в Минск «по состоянию здоровья», сообщает сайт Московской патриархии.

Главой Гродненской епархии назначен епископ Антоний, который до этого был епископом Слуцким и Солигорским. Временное управление Слуцкой епархией поручено митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, патриаршему экзарху всея Беларуси, передает БелаПАН.

На сайте патриархии отмечено, что вопрос об отставке Артемия члены Священного синода РПЦ обсуждали удаленно на основании принятого накануне решения синода Белорусского экзархата.

Артемий (в миру Александр Кищенко) родился в Минске, ему 69 лет. Гродненскую кафедру возглавлял более 25 лет — с 4 февраля 1996 года.

Архиепископ Артемий открыто осуждал насилие и беззаконие после прошлогодних президентских выборов.

 

 

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Тэги: БПЦ РПЦ Персона: Александр Кищенко архиепископ Артемий Город: Гродно

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