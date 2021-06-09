На брестских журналистов Харитонову и Левчука составили по два протокола

По два протокола на брестских внештатных корреспондентов БелаПАН Милану Харитонову и Алеся Левчука составил 9 июня участковый инспектор старший лейтенант милиции Николай Новицкий.

Журналистов обвинили в том, что они возле Дома правосудия взяли интервью у родственников осужденных по уголовным делам, чем нарушили часть 3 статьи 23.5 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации).

18 июня Харитонову и Левчука будут судить в том же Доме правосудия.