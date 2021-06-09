Глава Евросовета: ЕС не остановится, пока все политзаключенные в Беларуси не будут освобождены

Евросоюз отреагировал на инцидент с самолетом Ryanair быстро и решительно, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель 9 июня на сессии Европарламента.

Источник: Council of Europe

Принудительную посадку самолета в Минске Мишель назвал «угоном и государственным пиратством». «Для чего это было? Чтобы задержать молодого журналиста и его подругу, чьи свободные выступления невыносимы для господина Лукашенко», — сказал он, передает БелаПАН .

Мишель подчеркнул, что в ответ на эти действия члены Евросоюза «быстро согласились ввести санкции в отношении белорусского режима». По его словам, будут введены дополнительные индивидуальные и адресные экономические санкции. Кроме того, белорусским авиакомпаниям уже запрещены полеты в воздушном пространстве ЕС, а европейским компаниям рекомендовано избегать белорусское воздушное пространство.

«Я хотел бы озвучить три четких послания, — сказал президент Евросовета. — Первое — для Романа Протасевича и всех политических заключенных. ЕС не остановится до тех пор, пока все вы не будете освобождены. Второе — для господина Лукашенко. Протасевич должен быть освобожден немедленно. До этого мы считаем именно вас ответственным за его физическое и психологическое здоровье».

«Третье послание — для белорусского народа, и особенно для тех, кто борется за демократию, свободу слова и свободу СМИ, — продолжил Мишель. — Евросоюз стоит на вашей стороне. И мы продолжим вас поддерживать, чтобы вы могли выбрать свой путь».