За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 834 случая COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 834 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.035 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Минимальная суточная заболеваемость была зафиксирована 9 февраля (561 заболевший).

8 июня было зарегистрировано 597 заболевших, 7 июня — 570, 6 июня — 943, днем ранее — 857. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 401.853, умерло 2.939 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 394.272.

За минувшие сутки выполнено 18.612 тестов на коронавирус, что вдвое больше, чем днем ранее (9.130). С начала эпидемии сделано 6.466.165 тестов.

По информации Минздрава, в стране первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 641,6 тыс. человек, прошли полный курс вакцинации более 345,5 тыс. человек.

По данным минских властей, в столице от коронавируса привили более 64 тыс. человек (3,2% населения города, которое составляет 2.009.786 человек. — БелаПАН.). Вакцинацию прошли около 23 тыс. медработников, более 1 тыс. сотрудников сферы социального обслуживания и около 16 тыс. работников системы образования столицы. Привито почти 54 тыс. минчан в возрасте старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания.

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