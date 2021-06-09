Биржа: доллар и евро серьезно просели на торгах 9 июня 

/ Экономика
Просмотров: 85

Белорусская валюта существенно укрепилась к доллару и евро на торгах 9 июня.

«Американец» потерял 0,0215 пункта и завершил сегодняшнюю сессию на отметке 2,5007 белорусского рубля, а «европеец» 0,0232 пункта — 3,0465 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь вырос на 0,0045 пункта — 3,4694 белорусского рубля за 100 российских.

 

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года