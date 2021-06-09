Биржа: доллар и евро серьезно просели на торгах 9 июня
Белорусская валюта существенно укрепилась к доллару и евро на торгах 9 июня.
«Американец» потерял 0,0215 пункта и завершил сегодняшнюю сессию на отметке 2,5007 белорусского рубля, а «европеец» 0,0232 пункта — 3,0465 белорусского рубля.
Российский рубль в свою очередь вырос на 0,0045 пункта — 3,4694 белорусского рубля за 100 российских.
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