В Минске от коронавируса привили более 64 тысяч человек

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 9 июня на оперативном совещании поручил разработать конкретные графики проведения прививочной кампании для каждого столичного предприятия, сообщила пресс-служба горисполкома.

По данным минских властей, в столице от коронавируса привили более 64 тысяч человек. (Это 3,2% населения города, которое составляет 2.020.600 человек. — БелаПАН.)

Вакцинацию прошли около 23 тыс. медработников, более 1 тыс. сотрудников сферы социального обслуживания и около 16 тыс. работников системы образования столицы. Привито почти 54 тыс. минчан в возрасте старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания.

Ранее глава Мингорисполкома поставил задачу обеспечить возможность вакцинации всех желающих сотрудников предприятий в медсанчастях по месту работы. «Необходимо максимально создавать условия для того, чтобы горожане могли привиться на своих рабочих местах. Все предприятия, где есть база для проведения вакцинации, должны ее использовать с этой целью», — подчеркнул Кухарев.

По последним данным Минздрава, в Беларуси более 619 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 329,3 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич ранее сообщил, что в апреле—мае в Беларуси планируется привить около миллиона человек, а к осеннему сезону — охватить вакцинацией против коронавируса около четырех миллионов человек.

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