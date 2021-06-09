На границе вновь транспортный коллапс

В пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза вновь огромные очереди.

Только на литовском направлении, по данным ГПК на 12:00, скопилось около тысячи фур:

«Каменный Лог» — более 330;

«Привалка» — более 240;

«Бенякони» — более 230;

«Котловка» — более 110;

более 110; «Видзы» — более 20.

Выезда в Польшу ожидает более 210 грузовиков:

«Брузги» — более 170;

«Берестовица» — более 40.

На двух переходах на белорусско-латвийской границе стоит более сотни фур:

«Григоровщина» — более 50;

«Урбаны» — более 50.