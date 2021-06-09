На границе вновь транспортный коллапс
В пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза вновь огромные очереди.
Только на литовском направлении, по данным ГПК на 12:00, скопилось около тысячи фур:
- «Каменный Лог» — более 330;
- «Привалка» — более 240;
- «Бенякони» — более 230;
- «Котловка» — более 110;
- «Видзы» — более 20.
Выезда в Польшу ожидает более 210 грузовиков:
- «Брузги» — более 170;
- «Берестовица» — более 40.
На двух переходах на белорусско-латвийской границе стоит более сотни фур:
- «Григоровщина» — более 50;
- «Урбаны» — более 50.