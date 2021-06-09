Где ГАИ в Минске расставила ловушки
Сегодня в Минске сотрудники Госавтоинспекции расставили мобильные датчики контроля скорости.
Они находятся в следующих местах:
с 07:00 до 20:00
- пр. Независимости, 161б (80 км/ч);
с 12:00 до 24:00
- МКАД (41-й км);
- МКАД (53-й км);
- ул. Денисовская (в районе пересечения с пер. Соколянским);
- пр. Независимости (в районе ул. Фогеля);
- пр. Независимости, 45;
- пр. Партизанский, 147;
с 19:30 до 03:00
- ул. Чкалова, 1;
- пр. Пушкина, 70а;
- пр. Независимости, 131/2;
- ул. Притыцкого, 60/5.
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция