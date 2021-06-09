Где ГАИ в Минске расставила ловушки

Сегодня в Минске сотрудники Госавтоинспекции расставили мобильные датчики контроля скорости.

Они находятся в следующих местах:

с 07:00 до 20:00

пр. Независимости, 161б (80 км/ч);

с 12:00 до 24:00

МКАД (41-й км);

МКАД (53-й км);

ул. Денисовская (в районе пересечения с пер. Соколянским);

пр. Независимости (в районе ул. Фогеля);

пр. Независимости, 45;

пр. Партизанский, 147;

с 19:30 до 03:00

ул. Чкалова, 1;

пр. Пушкина, 70а;

пр. Независимости, 131/2;

ул. Притыцкого, 60/5.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля .