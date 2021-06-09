Евро и доллар сильно падают утром в среду
Европейская и американская валюты серьезно сдают в весе на открытии торгов в среду, 9 июня.
По данным на 10:40, евро теряет 0,0215 пункта и торгуется на уровне 3,0482 белорусского рубля.
Доллар теряет 0,0203 пункта — 2,5019 белорусского рубля.
А вот российский рубль на фоне
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