Всемирный банк ожидает в этом году небывалый рост мировой экономики

По прогнозу Всемирного банка по итогам текущего года мировая экономика вырастет на 5,6%. Если ожидания подтвердятся, это будет самым высоким показателем темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет.
Как отмечается, основная причина — в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года, пишет РБК.
Лучший результат в этом году покажут следующие шесть стран:
Китай — 8,5%;
Индия — 8,3%;
США — 6,8%;
Аргентина — 6,4%;
Турция и Мексика — по 5%.
Напомним, в апреле свой прогноз по росту сделал МВФ. По данным этого финансового института мировой ВВП повысится на 6%.