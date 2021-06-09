Латвийские таможенники задержали крупные партии контрабандных белорусских сигарет

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Контрабандные белорусские сигареты были задержаны латвийскими таможенниками.

Как сообщается, в ходе проверки грузового поезда в КПП «Индра» закрались подозрения о наличии в вагоне с древесными гранулами незадекларированного товара.

Вагон был направлен на Даугавпилсскую торговую станцию, где была проведена углубленная проверка. В итоге в вагоне закрытого типа была найдена контрабанда — 40 тысяч сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками.

А 28 мая на Даугавпилсской торговой станции в вагоне с древесиной между досками было найдено 53,4 тысячи сигарет «NZ» с белорусскими акцизными марками.

Во всех случаях документы переданы в Управление налоговой и таможенной полиции для начала уголовных дел, пишет grani.lv.

 

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Тэги: Беларусь-Латвия контрабанда сигарет

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