В Беларусь из ОАЭ доставили около 10 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса

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Сегодня ночью в национальном аэропорту Минск приземлился борт из ОАЭ с вакциной от коронавируса. Доставлено около десяти тыч доз китайской вакцины Vero Cell.

Фото из телеграм-канала «Официальный Минздрав»

Как сообщил главврач Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава Эдуард Вальчук, вакцина необходима сейчас во всем мире, Беларусь не исключение: «И дружественный шаг солидарности во имя здоровья правительства ОАЭ, Международного движения Красного Полумесяца и посольства ОАЭ значим для нашей страны».

В Минздраве отметили, что инактивированная вакцина китайского производства Vero Cell, которая прибыла в Минск, на сегодняшний день помимо Китая одобрена к использованию более чем в десяти странах, в том числе в ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Венгрии.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Беларусь-ОАЭ Персона: Эдуард Вальчук

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