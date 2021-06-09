Белорусы скупают валюту

Население Беларуси в текущем году продолжает оставаться чистым покупателем иностранной валюты, а предприятия выступают чистым продавцом иностранной валюты на внутреннем рынке, свидетельствуют данные Национального банка.

Так, в мае чистая покупка иностранной валюты со стороны населения составила 77,8 млн долларов (против 123,1 млн долларов в апреле).

При этом на других сегментах валютного рынка наблюдалось чистое предложение иностранной валюты.

Так, банки продали в мае иностранной валюты на 36,3 млн долларов больше, чем купили (против 81,5 млн долларов в апреле). Чистая продажа иностранной валюты со стороны субъектов хозяйствования (нерезидентов) в мае составила 57,3 млн долларов (против 28 млн долларов в апреле).

Субъекты хозяйствования (резиденты) в мае продали иностранной валюты на 221 млн долларов больше, чем купили (в апреле чистая продажа валюты с их стороны составила 411,8 млн долларов).

Таким образом, в мае чистая продажа иностранной валюты с учетом данных на всех сегментах валютного рынка составила 236,8 млн долларов.

Нацбанк 7 июня сообщил о значительном увеличении золотовалютных резервов в мае (на 6,7%, или на 485,2 млн долларов). По данным регулятора, росту резервов способствовала в том числе покупка Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке.

Следует отметить, что в этом году Нацбанк с целью снижения инфляционных процессов ограничивает предоставление рублевой ликвидности банкам, что приводит к ограничению объемов кредитования и может объяснять склонность предприятий продавать иностранную валюту.

«В сложной операционной среде мы вынуждены были вернуться к более грубым инструментам, потому что они прямого действия и гораздо быстрее дают должный эффект», — заявил на пресс-конференции 15 апреля председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, объясняя причины, по которым регулятор решает задачу ценовой стабильности путем предоставления банкам ограниченного объема рублевой ликвидности на аукционах.

На прошедшей рабочей неделе (31 мая — 4 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , выросли четыре .

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