Сенат США выделил четверть триллиона долларов на технологическое противостояние Китаю
Верхняя палата конгресса США одобрила законопроект о выделении почти 250 млрд на обеспечение технологической конкурентоспособности с Китаем.
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Как ожидается, 190 млрд будут потрачены на укрепление технологий и исследований в США и еще около 50 млрд — на разработку и производство чипов и телекоммуникационного оборудования.
Законопроект должен быть одобрен палатой представителей и затем представлен на подпись президенту Джо Байдену.
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