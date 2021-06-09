«Черное золото» растет в цене

Мировые цены на «черное золото» растут в цене.

По данным электронных торгов на 07:40 по минскому времени, эталонные марки нефти находятся на следующих позициях:

Brent — 72,59 доллара за баррель (+0,51%);

WTI — 70,45 доллара за баррель (+0,57%).

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