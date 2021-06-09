Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь

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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь. Она вынужденно покинула страну из-за давления власти практически спазу после президентских выборов в августе 2020 года.

На вопрос «Настоящего времени» о сроках своего возвращения на родину она ответила, что вернется, «когда это будет последнее, что я смогу сделать для этой революции, в положительном или отрицательном смысле».

Тихановская призналась, что устала «видеть эту жестокость, несправедливость, устала от ужасных новостей о суицидах, пытках»: «Но бороться я не устала. Потому что их жестокость, унижения, пытки людей заставляют меня двигаться дальше».

 

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Тэги: оппозиция Координационный совет для трансфера власти Персона: Светлана Тихановская

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