БСДП (Грамада) получила предупреждение Минюста за карикатуры Цеслера в партийном журнале

Министерство юстиции вынесло предупреждение Белорусской социал-демократической партии (Грамада) за размещенные в партийном журнале «Пазіцыя» карикатуры дизайнера Владимира Цеслера, рассказал БелаПАН председатель партии Игорь Борисов.

«Сегодня позвонили в Минюст, и стало известно во время разговора, что нам вынесено предупреждение за дизайнерские работы Владимира Цеслера , которые мы разместили у себя. Мы не получили документ по почте и пришлось ехать и получать», — пояснил Борисов.

По данным ведомства, в журнале «размещены изображения государственного флага и герба, в которых проявляется явное неуважение к государственным символам Республики Беларусь». Минюст предоставил партии время до 11 июня, чтобы разработать комплекс мер для исправления нарушений.

«Будем разрабатывать комплекс мер. Мы официально зарегистрированная организация, должны прислушаться к этой рекомендации, так как может стоять вопрос и о ликвидации партии. Будем учитывать эту особенность в нашей дальнейшей работе», — сказал Борисов.

Политик не уточнил план дальнейших действий, пояснив, что здесь должно быть общее решение.

«Внимание к журналу привлечено из-за политической ситуации в Беларуси. Но мы, к сожалению, не можем влиять на это решение. Нет смысла и обжаловать предупреждение, потому что государственные органы слиты в одно ядро», — заключил Борисов.

Журнал «Пазіцыя» — партийное издание БСДП (Грамада), не является периодическим изданием и выходит тиражом до 299 экземпляров раз в год. Партия рассылает его в том числе в государственные органы, в частности в Министерство юстиции.