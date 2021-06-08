Премьер Чехии Бабиш заверил Тихановскую в поддержке борьбы за свободу и права человека в Беларуси

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш принял 8 июня экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую и заверил ее в поддержке белорусских демократических сил. Об этом глава чешского правительства сообщил на своей странице в «Твиттере».

«Прошел почти год с тех пор, как я выразил озабоченность по поводу хода проведения выборов в Беларуси, а недавно мы в рамках Евросоюза осудили задержание белорусского журналиста Романа Протасевича. Об этом я тоже говорил с представителем белорусской оппозиции», — отметил Бабиш.

«Мне было очень приятно сказать, что Чешская Республика является очень хорошим примером страны, которая поддержала Беларусь конкретными шагами, такими как помощь людям в рамках гуманитарной программы MEDEVAC», — дополнил он.

Как подчеркнул чешский премьер-министр, он заверил Тихановскую, что она всегда будет иметь поддержку Чехии в борьбе за свободу и уважение прав человека.

В ходе визита в Чехию Тихановская уже встретилась с президентом Милошем Земаном, анонсировались также ее встречи с министром иностранных дел и спикером нижней палаты парламента Чехии.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан 8 июня провел встречу с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

 

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Тэги: Беларусь-Чехия Персона: Андрей Бабиш Светлана Тихановская

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