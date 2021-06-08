Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще восемь человек.

В совместном заявлении правозащитных организаций говорится, что такое решение принято в связи с предъявлением обвинений и вынесением приговоров по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Виктору Денисенко, Николаю Федоренко, Виталию Брюху, Ивану Зубко, Ростиславу Шавелю, Сергею Белевичу, Евгению Колпачику, а также по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки) Андрею Кондрасюку.

Правозащитники подчеркивают, что собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности.

«Мы оцениваем преследование выше указанных лиц, которые были лишены свободы и обвинены по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки) и по ч. 1 ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными», — говорится в заявлении.

Документ подписали девять организаций: правозащитный центр «Весна»; РОО «Правовая инициатива»; центр правовой трансформации Lawtrend; Белорусский документационный центр; РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет»; консультационный центр «Хьюман Константа»; «Инициатива FORB»; Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова; Белорусский ПЕН-центр.

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