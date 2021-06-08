На Гомельщине ребенок погиб, упав с балкона на девятом этаже

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Трагедия произошла в Гомельском районе, сообщает Следственный комитет.

Как отмечается, 7 июня поступило сообщение о смертельном травмировании девятилетнего мальчика.

«Ребенок находился дома с бабушкой. В какой-то момент пенсионерка услышала подозрительный глухой звук, а выйдя на балкон обнаружила, что внук находится под балконом на улице», — сообщает СК.

Травмы, которые ребенок получил при падении, оказались несовместимыми с жизнью.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: упал с балкона Город: Гомель