Науседа: наши соседи должны получить возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни

Литва должна стремиться к тому, чтобы ее соседи «получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни», заявил литовский президент Гитанас Науседа, выступая 8 июня с годовым отчетом перед парламентом страны.

«За пределами Литвы — нестабильное пространство, в котором попираются фундаментальные права человека и правила свободного мира, в котором диктаторы, насмотревшись боевиков, вживаются в роль террористов и захватывают пассажирские самолеты, в котором безопасность границ и ядерная безопасность становятся инструментом шантажа», — цитирует политика новостной портал Delfi.

По его словам, после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и ареста летевших на нем блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги «напряжение в отношениях Литвы и Беларуси усилилось». Науседа отметил, что в последнее время Литва отмечает «значительный рост потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны» и подозревает, что «должностные лица этой страны сами тому способствуют».

Литва, считает он, «была бы в большей безопасности, если бы по соседству было больше стабильных демократических стран». Важнее всего сейчас, подчеркнул президент Литвы, «вместе с союзниками остановить экспансию России и избежать еще большей дестабилизации в регионе».

«Мы должны стремиться к тому, чтобы наши соседи получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни, — сказал он. — Предоставляемое нами убежище для жителей Беларуси, поддержка гражданского общества, громкий голос Литвы, напоминающий Европе о том, что происходят у ее границ, — это самое малое, что мы можем и обязаны сделать для наших соседей».

Науседа убежден, что в странах Балтии нужно «укреплять боевые группы, развернутые в рамках усиленного передового присутствия НАТО, и миссию по патрулированию воздушного пространства, разрабатывать конкретные планы обороны». В региональную безопасность важно вовлечь США, считает он.

«Мы должны добиваться того, чтобы в Литве постоянно на ротационной основе присутствовали войска США, а размещение на постоянной основе осуществлялось как можно ближе к нашим границам», — заявил глава литовского государства. Он добавил, что будет говорить об этом и на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО в Брюсселе.

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