Биржа: рубль вырос ко всем валютам
Очередные торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.
Евро потерял 0,0044 пункта — 3,0697 белорусского рубля, доллар 0,006 пункта — 2,5222 белорусского рубля, российский рубль 0,006 пункта — 3,4649 белорусского рубля за 100 российских.
Читайте также:
Что происходит в обменниках утром в понедельник Правительство увеличивает долю государства в десяти крупных промпредприятиях Россия перечислила Беларуси 500 млн долларов кредита
Использованы стоковые изображения от