Биржа: рубль вырос ко всем валютам

Очередные торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.

Евро потерял 0,0044 пункта — 3,0697 белорусского рубля, доллар 0,006 пункта — 2,5222 белорусского рубля, российский рубль 0,006 пункта — 3,4649 белорусского рубля за 100 российских.

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