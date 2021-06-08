Нацбанк предоставил «Альфа-Банку» дополнительные полномочия

Национальный банк принял решение дополнить лицензионные полномочия ЗАО «Альфа-Банк», входящего в десятку крупнейших коммерческих банков Беларуси.

Согласно постановлению правления Нацбанка № 156, лицензия на осуществление банковской деятельности ЗАО «Альфа-Банк» дополнена «банковской операцией по доверительному управлению фондом банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления».

Как сообщили БелаПАН представители банковского сектора, доверительное управление является быстрорастущим сегментом банковского бизнеса.

В годовом отчете Нацбанка говорится, что объем ресурсов, переданных вверителями (собственниками денежных средств) в доверительное управление, увеличился за 2020 год на 79,8% и на 1 января 2021 года составил 652,9 млн рублей.

В структуре инвестирования денежных средств, переданных в доверительное управление, в 2020 году наибольшую долю по-прежнему составляли вложения в ценные бумаги. Их доля увеличилась с 83,5% на 1 января 2020 года до 94,1% на 1 января 2021-го. В большинстве случаев средства, привлекаемые в доверительное управление, белорусские банки вкладывают в доходные ценные бумаги зарубежных компаний.

Белорусские банки занимаются как индивидуальным доверительным управлением (когда граждане передают крупные суммы в доверительное управление), так и привлекают средства в коллективные институты инвестиций (фонды банковского управления).

Как пояснили БелаПАН участники рынка, такие институты, как фонды банковского управления, имеют шансы для развития в Беларуси, поскольку позволяют объединить в единый пул относительно небольшие средства многих вверителей и обеспечить последним более высокий по сравнению с банковскими депозитами доход.

По данным Нацбанка, на 1 января 2021 года в Беларуси функционировали два фонда банковского управления, созданные ранее «Приорбанком». Таким образом, после расширения лицензионных полномочий такие же фонды сможет создавать и управлять ими ЗАО «Альфа-Банк».

«Альфа-Банк» — белорусский универсальный банк, входит в первую десятку банков Беларуси по величине активов. Основан в 1999 году, с 2008 года входит в консорциум «Альфа-Групп», которому принадлежат банки на территории России, Беларуси, Казахстана, Украины и Нидерландов. Нормативный капитал ЗАО «Альфа-Банк» на 1 мая 2021 года составил 524,3 млн рублей.

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