Официально: число заболевших COVID-19 в Беларуси превысило 400 тысяч

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 597 случаев COVID-19 , скончались десять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 493 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Минимальная суточная заболеваемость была зафиксирована 9 февраля (561 заболевший).

7 июня было зарегистрировано 570 заболевших, 6 июня — 943, 5 июня — 857, днем ранее — 1183. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 401 019, умерло 2929 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 393 237.

За минувшие сутки выполнено 9130 тестов на коронавирус (днем ранее 10 593). С начала эпидемии сделано 6 447 553 теста.

Накануне Минздрав сообщил, что третья волна коронавируса «понемногу убывает и Минск уже готов постепенно возвращать больницы к прежнему режиму работы». Отмечалось, что по числу пациентов третья волна менее интенсивная, чем вторая. «Но COVID-19 привнес в этот раз новшество — было достаточно много тяжелых пациентов, реанимация работала в напряженном режиме», — говорилось в сообщении.

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