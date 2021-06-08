Зарубежные дипломаты призвали власти немедленно освободить политзаключенных

На встрече с главой МИД Владимиром Макеем 8 июня дипломаты напомнили о позиции своих правительств в отношении ситуации в Беларуси, о средствах достижения мирного и устойчивого разрешения политического кризиса и кризиса в области прав человека, который развивается в стране на протяжении последнего года.

Об этом говорится в совместном комментарии представительства Евросоюза в Беларуси и дипмиссий государств-членов ЕС, а также посольств США, Британии, Швейцарии и Японии по итогам встречи. Комментарий опубликован на странице представительства ЕС в «Фейсбуке», передает БелаПАН .

«Дипломаты отметили, что кризис в Беларуси нарастает: усилилось преследование оппозиции, СМИ, гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины в Беларуси, — говорится в сообщении. — Дипломаты спросили о планах белорусских властей в отношении выполнения требований Конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права».

Кроме того, дипломаты призвали власти откликнуться на требования белорусского народа:

— немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества; продемонстрировать уважение свободы убеждений, выражения и собраний;

— немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;

— немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;

— без промедления расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия, которые привели к телесным повреждениям, травмам, гибели людей, а также к формированию общей атмосферы беззакония в стране;

— начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

«Дипломаты также проинформировали министра о потенциале позитивного развития соответствующих двусторонних отношений в том случае, если власти Беларуси предпримут осязаемые и значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране, — говорится в комментарии. — Главы миссий призвали власти страны пребывания воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении их обычных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания. Главы миссий также выразили ожидание, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь».

Участники встречи отметили, что правительства их стран по-прежнему готовы оказывать поддержку и способствовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси с целью помочь защитить суверенитет и независимость страны, а также обеспечить ее безопасное, демократическое и процветающее будущее. «По мнению трансатлантического сообщества наций, краеугольными камнями суверенитета являются согласие (а не подчинение) граждан, социальная солидарность и безопасность, динамичные институты и свободная пресса», — говорится в комментарии.

Пресс-служба МИД Беларуси пока никак не прокомментировала состоявшуюся встречу.