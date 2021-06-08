Учредители хоккейной Лиги чемпионов отказали в участии «Юности»

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Минская «Юность» не будет участвовать в розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов сезона 2021/2022, указано на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.

Решение приняли учредители турнира на внеочередном собрании.

«В связи с последними инцидентами в Беларуси и последовавшими реакциями, влекущими за собой непредсказуемые последствия, путешествие в Минск и из Минска стало затруднительным. Было объявлено о приостановке различных перелетов, и эти решения уже вступили в силу, некоторые перелеты приостановлены по крайней мере до конца октября, и невозможно предусмотреть, что может произойти в дальнейшем», — цитирует заявление организаторов пресс-служба ФХБ.

«Юность» должна была сыграть в группе  с «Оцеларжи» (Чехия), «Лександом» (Швеция), «Фрибур-Геттероном» (Швейцария).
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Тэги: ХК Юность хоккейная Лига чемпионов

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