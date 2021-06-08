Годовалый ребенок погиб в Молодечненском районе

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По данным следствия, днем 7 июня годовалый малыш находился с бабушкой и дедушкой по месту жительства в одной из деревень Молодечненского района. Около 11 утра его уложили спать, а через некоторое время мужчина обнаружил тело внука без признаков жизни. 

Фото: СК

Ребенок находился сидя в кроватке, головой в петле обувного шнурка, который крепился к стене для устойчивости конструкции. 

Семья в социально опасном положении не находится, уточнили в ведомстве.
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Тэги: гибель ребенка Город: Молодечно

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