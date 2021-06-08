«Ауди» вылетел за пределы проезжей части возле парка Челюскинцев

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Две легковушки столкнулись на проспекте Независимости возле парка Челюскинцев днем 7 июня, одна из машин вылетела за пределы проезжей части.

По сообщению столичной ГАИ, 39-летний водитель БМВ двигался со стороны улицы Калинина и при перестроении вблизи дома № 93 столкнулся с автомобилем «Ауди». В результате от удара вторая иномарка вылетела на газон.

Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших в инциденте нет.
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Тэги: столкновение автомобилей ДТП Город: Минск

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