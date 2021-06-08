В Беларуси увеличили сроки за уклонение от уплаты налогов

На Национальном правовом портале опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Среди прочего, там сообщается об увеличении сроков за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за преступление, причинившее ущерб в крупном размере (было до трех лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи).

Также законом введена уголовная ответственность:

— за экстремизм: создание экстремистского формирования и участие в нем, подготовку к участию, финансирование такой деятельности и содействие ей;

— за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

— за незаконные сбор и распространение личных данных.

Ужесточена ответственность:

— за убийство сотрудника милиции или военнослужащего;

— за насилие либо угрозу в отношении силовиков и судей;

— за сопротивление сотрудникам милиции;

— за публичное оскорбление представителя власти;

— за организацию беспорядков либо участие в них;

— за публичные призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий;

— за умышленное блокирование дорог, повлекшее большой ущерб.

Основные изменения вступят в силу через три месяца.