Клуб НХЛ «Даллас» подписал контракт с белорусом Евгением Оксентюком 

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил, что клуб подписал трехлетний контракт с 20-летним белорусским нападающим Евгением Оксентюком, сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

В 2019-20 годах Оксентюк играл с нынешним звездным форвардом Таем Делландреа во «Флинте». Белорус набрал 78 очков (33+45) в 58 матчах и занял третье место в команде с рейтингом «+13».

В 2020-21 годах он набрал шесть очков (3+3) в 31 матче с минской «Юностью» белорусской экстралиги. Хоккеист также забросил четыре шайбы и набрал пять очков (4+1) в 13 матчах плей-офф, что помогло «Юности» выиграть чемпионат Беларуси.