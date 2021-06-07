В ЕС полностью вакцинировали четверть взрослых

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В Евросоюзе 90 млн человек, что составляет около 25% всего взрослого населения, получили две дозы вакцин от коронавируса. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в Twitter.

Фото: pixabay.com

«Последние новости о поставках вакцин и вакцинации в ЕС. Устойчивый прогресс. К настоящему моменту полностью вакцинированы 90 млн взрослых в Евросоюзе — это примерно четверть взрослого населения», — написала она.

К слову, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу июля Евросоюз вакцинирует от коронавируса 70% взрослого населения.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Дана Спинант

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