Белорусские туристы смогут вновь попасть в Черногорию с 16 июня

Белорусские турфирмы вновь предлагают туры в еще недавно закрытую Черногорию. Ближайшие путевки — на 16 июня, вылеты — по средам, пятницам и субботам «Турецкими авиалиниями».

Источник: turkishairlines.com

«Мы предлагаем туры в Подгорицу. Вылет из Минска в Стамбул, оттуда — в столицу Черногории. Перелет будет длиться около 10 часов. Около двух часов займет дорога из Минска в Стамбул, затем после 6 часов ожидания часа два борт летит до Подгорицы», — сообщили в одной из туристических компаний агентству «Минск-Новости» .

Трансфер от аэропорта Подгорицы на курорт займет часа полтора, в отличие от Тивата (30-40 минут).

Перелет туда и обратно обойдется в 550 евро на человека. ПЦР-тест не нужен.