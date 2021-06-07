Цены на автомобильное топливо вырастут 16-й раз с начала года

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 16-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку.

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«Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 июня 2021 года достигло 70 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 27,5%», — говорится в сообщении.

С 8 июня цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,86 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,96, АИ-98-К5-Евро — 2,18, дизтоплива — 1,96.

До этого цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля, 4 и 13 мая, а также 2 июня.

По подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 7,92%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 8,89%, АИ-92-К5-Евро — на 9,41%.