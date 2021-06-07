Зеленский пообещал реформу украинской промышленности за 10 лет

На реформирование украинской промышленности необходимо не менее 10 лет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30» в понедельник, 7 июня.

Фото: Офис президента Украины

«Модернизация промышленности, которая не происходила в Украине до сих пор, на этот раз состоится. Мы говорим о модернизации крупной промышленности, любой, а не только ТЭС. Но не верьте тому, кто говорит, что можно реформировать согласно нашим договоренностям и европейскому опыту только за год. Нет. Переход на модернизированную промышленность произойдет в течение 10-12 лет», — сказал Зеленский

Также он анонсировал принятие парламентом решений, которые предусматривают введение «зеленых» налогов для промышленности.

«Парламент должен принять сложный закон, который предусматривает много разных налогов: на железную руду и тому подобное. И там есть очень важный налог — на выбросы, на углекислый газ», — сказал он.

Зеленский отметил, что в Украине плохая экологическая ситуация из-за того, что предприятия не перешли на европейские нормы выбросов.

«Вот все шаги, которые я считаю реформой: модернизация промышленности и большие налоги на выбросы», — резюмировал президент.

В ходе форума Зеленский подписал два экологических закона: о запрете пластиковых пакетов и о сохранении и восстановлении лесов.