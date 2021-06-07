В Бобруйске осудили четырех местных жителей за намерение «дестабилизировать обстановку в городе»

7 июня в суде Бобруйска и Бобруйского района вынесен приговор в отношении четырех бобруйчан, которых обвинили в поджоге «Табакерки», остановке поезда и злостном хулиганстве в отношении автомобиля сотрудника милиции.

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Александра Назаревича, Александра Марьясова, Виталия Василевича и Александра Гаврилова обвинили в организации групповых действий, ставших причиной нарушения работы транспорта (ч. 1 ст. 342 УК), злостном хулиганстве (ст. 339), умышленной порче имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 218), покушении на преступление (ч. 1 ст. 14), незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ст. 295-3).

Решением судьи Дмитрия Кренжиевского Назаревич приговорен к 8 годами лишения свободы в колонии усиленного режима, у него конфискован автомобиль, Марьясов и Василевич приговорены к лишению свободы на 7,5 года в колонии усиленного режима. Гаврилов приговорен к двум годам ограничения свободы в условиях поселения открытого типа.

Государственное обвинение представляла старший помощник прокурора Бобруйска Наталья Лосева.

Вину подсудимые признали частично.

На процессе сотрудник уголовного розыска Олег Дмитрук заявил, что обвиняемые планировали «отравить колодцы, повредить камеру BelToll и обстрелять здание милиции», тем самым «дестабилизировать обстановку в городе и запугать сотрудников милиции».

Согласно материалам дела, Назаревич, Марьясов и Василевич около одной из железнодорожных станций подожгли ветошь. Машинисту пришлось использовать служебное торможение, чтобы остановить товарный локомотив, так как он подумал, что приближается встречный поезд.

Также Назаревич и Гаврилов, согласно обвинению, повредили машину сотрудника Департамента охраны. Они пробили колесо, подложили под него металлические шипы. Их действия квалифицированы как «злостное хулиганство».

В поджоге киоска «Табакерка» обвинили Марьясова, Назаревича и Василевича. По данным следствия, они изготовили самодельное устройство с часовым механизмом. Им инкриминировано «умышленное повреждение имущества», а также «покушение на преступление».

Назаревича также обвиняли в повреждении имущества (ст. 341) — якобы он нанес красной краской полосы на три белых лайтбокса. В материалах дела отмечено, что на такой поступок обвиняемый решился после обсуждения с тремя другими фигурантами дела политической ситуации в стране.

Приговор судьи вступит в силу через 10 дней, если обвиняемые его не обжалуют.

В публикации использована информация газеты «Вечерний Бобруйск»