Минздрав предложил правительству отменить запрет на выезд из Беларуси наземным транспортом
Минздрав регистрирует падение притока заболеваний коронавирусом и предложил разрешить белорусам снова выезжать в страны ЕС и Украину на автомобилях, автобусах и поездах.
Об этом сообщает
Вместе с тем он указывает, что с высокой степенью вероятности еще до конца июня Беларусь отменит требование о 10-дневной самоизоляции иностранцев по прибытии в Беларусь, если человек вакцинирован от коронавируса. Причем это касается любых вакцин, какого-то специального перечня не будет.