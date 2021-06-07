Минздрав предложил правительству отменить запрет на выезд из Беларуси наземным транспортом

Минздрав регистрирует падение притока заболеваний коронавирусом и предложил разрешить белорусам снова выезжать в страны ЕС и Украину на автомобилях, автобусах и поездах.

Об этом сообщает Office Life со ссылкой на информированный источник в госорганах. Однако источник не берется однозначно утверждать, что Совмин это изменение одобрит.

Вместе с тем он указывает, что с высокой степенью вероятности еще до конца июня Беларусь отменит требование о 10-дневной самоизоляции иностранцев по прибытии в Беларусь, если человек вакцинирован от коронавируса. Причем это касается любых вакцин, какого-то специального перечня не будет.