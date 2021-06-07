Защита Колесниковой подала жалобу в СК

Защита члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марии Колесниковой во время знакомства с материалами уголовного дела подала жалобу в Следственный комитет на постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой, сообщает телеграм-канал штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

«Постановление не отвечает требованиям Уголовно-процессуального кодекса, изложенным в п. 2 ч. 1 ст. 241 и ст.89, — говорится в сообщении. — Если говорить проще, то обвинение не конкретно, не содержит необходимых, предусмотренных законом, сведений, что не позволяет Марии осуществлять свою защиту», передает БелаПАН .

Отмечается, что в течение 10 дней Следственный комитет должен рассмотреть жалобу и дать ответ.

Колесникова была задержана 7 сентября в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей КС Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно повезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.